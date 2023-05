Waarschuwingsschoten gelost bij aanhouding inbrekers: 'Zat rechtop in bed'

Bij de aanhouding van vijf inbrekers (21 tot 29) in Breda heeft de politie donderdagnacht drie waarschuwingsschoten gelost. De daders gingen ervandoor toen ze betrapt werden bij een huis in de Dieststraat. Agenten konden hen na een korte achtervolging aanhouden in de omgeving van de Nieuwe Leuvenaarsstraat.

De inbraakmelding kwam rond halftwee binnen bij de politie. Toen agenten in de Dieststraat aankwamen, verdwenen de inbrekers in de richting van de Nieuwe Leuvenaarstraat. Daar loste de politie de drie waarschuwingsschoten. Een van de inbrekers verzette zich hevig bij zijn aanhouding. Een agent gebruikte daarop een taser om hem aan te arresteren. 'Durfde niet naar buiten'

De schoten werden gelost voor de deur van een huis in de Nieuwe Leuvenaarstraat. De bewoner vertelt dat hij zo schrok dat hij rechtop in bed zat. "Ook de katten werden er dol van. Ik wist meteen dat het schoten waren en geen vuurwerk. Ik durfde niet naar buiten. Dat leek me niet verstandig. Zo'n drie jaar geleden was hier in de omgeving ook al een schietpartij. Ook toen zat de schrik er goed in."