112-nieuws: bestuurder rijdt de berm in • scooterrijder gewond na botsing

20.31

Een bestuurder is vanavond van de weg geraakt bij de Odiliadijk in Cuijk. Toen hij voorbij het pannenkoekenhuis reed, kwam hij links in de berm terecht. De man stuurde de weg weer op, maar botste toen tegen een boom aan. Daarna kwam hij in de berm aan de rechterkant tot stilstand. De politie heeft de man meegenomen naar het bureau voor een ademanalyse, om te controleren of hij onder invloed van alcohol was. De auto raakte flink beschadigd en is weggesleept.