Kika van Es (31) stopt met profvoetbal en kiest voor haar privéleven

Kika van Es stopt met voetballen. Na veertien seizoenen op het hoogste niveau maakt de Oranjeleeuwin uit Boxmeer een einde aan haar voetbalcarrière en kiest ze voor zichzelf. "Het is de beste keuze, maar het is nooit een leuk besluit na zo’n carrière", is te lezen op de website van PSV, de club waar ze nu voor speelt.

Eerder deze maand werd al bekend dat haar contract in Eindhoven niet zou worden verlengd. In het AD gaat ze dieper in op haar keuze om te stoppen. Ze vertelt dat ze door een zware periode ging met veel blessures en een miskraam.

"Ik ben een familiemens’’, zegt ze tegen de krant. "Ik had ook graag jong moeder willen worden. Dat is helaas niet gelukt. Nu is het moment om te zeggen: Kiek, ga voor die droom.’’

Glansrijke carrière

De 31-jarige verdedigster speelde vijf seizoenen voor PSV. Eerder voetbalde ze voor Willem II, VVV-Venlo, Ajax, FC Twente en in Engeland bij Everton. Ze was onderdeel van het Nederlands elftal en zette daarmee het vrouwenvoetbal op de kaart. In 2017 was ze basisspeelster toen Nederland het EK won. En in 2019 pakte ze zilver op het WK.

In een interland tegen Griekenland in 2014 liep Van Es een dubbele beenbreuk op. Na die zware blessure keerde ze toch terug op het veld. Dit jaar kwam ze niet meer in actie voor het Nederlands elftal. In november vorig jaar maakte ze met een invalbeurt tegen Denemarken (2-0) haar laatste minuten voor Oranje.