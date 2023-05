Werkgevers willen dat Brabant de bouw van het slot haalt

Brabant moet van het slot en er moet zo snel mogelijk weer gebouwd kunnen worden. Dat vindt werkgeversorganisatie VNO-NCW Brabant-Zeeland. De bouwstop is volgens de werkgevers slecht voor de economie en werkt bovendien averechts. "Nieuwbouw komt juist de natuur ten goede", aldus de organisatie.

In een brief aan de Brabantse formateur Pieter Verhoeve roepen de werkgevers op om per direct een streep te zetten door de bouwstop. “Door nieuwbouw toe te staan, zorg je juist voor verduurzaming", legt voorzitter Eric Van Schagen uit. "Omdat de industrie bij elke nieuwe ontwikkeling een verduurzamingsslag maakt en daarbij de uitstoot van CO2 en stikstofoxide verlaagt."

In maart besloot de provincie geen bouwvergunningen meer te verlenen om de natuur te sparen. Uit een onderzoek bleek namelijk dat de kwaliteit van 15 Natura 2000-gebieden slechter was geworden ten opzichte van 2015. Het besluit van de provincie had grote gevolgen. Voor projecten op het gebied van infrastructuur, landbouw, industrie, woningbouw, maar ook projecten om te verduurzamen wordt sindsdien geen vergunning verleend.

Volgens Schagen belemmert de bouwstop de energietransitie, die juist de uitstoot van schadelijke stoffen moet tegengaan. "Verzwaring van netwerken, bouw van alternatieve energievoorziening, alles loopt enorme vertraging op of staat stil. Voor al deze werkzaamheden zijn immers bouwvergunningen nodig."

