NAC-clubicoon Hans van den Dungen (61) overleden

Voormalig voetballer Hans van den Dungen van NAC Breda is op 61-jarige leeftijd overleden. De club omschrijft Van den Dungen niet alleen als een clubicoon, maar ook als 'een rechtsback met flair en lef'. Hij speelde 361 officiële wedstrijden voor NAC, waarin hij drie keer scoorde.

Van den Dungen speelde vanaf de C-jeugd in de opleiding van de club uit Breda. Hij speelde vanaf 1983 tien seizoenen voor NAC. "Een clublegende is heengegaan. We zullen je prachtige verhalen, je humor, je passie en vooral jouw persoonlijkheid ontzettend missen, laat NAC weten.

Na zijn spelerscarrière bleef Van den Dungen actief bij NAC in verschillende commerciële rollen, van accountmanager tot commercieel manager. De laatste jaren was hij NAC-ambassadeur, het gezicht van NAC naar buiten toe.

NAC heeft in het hoofdgebouw van het Rat Verlegh Stadion een gedenkhoek gecreëerd. Zaterdagmiddag tussen 15:00 en 18:00 uur en zondag tussen 10:00 uur en 12:00 uur zal de deur geopend zijn. Maandag en dinsdag is heel de dag de mogelijkheid langs te komen.