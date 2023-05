Hockeysters Den Bosch voor het eerst in jaren niet naar finale

De hockeysters van Den Bosch hebben voor het eerst sinds 1997 naast een plek in de finale van de play-offs van de hoofdklasse gegrepen. Amsterdam was in Den Bosch met 1-0 te sterk.

De hockeysters van Den Bosch stonden al 24 keer op rij in de finale. In 2020 gingen de play-offs niet door, vanwege het coronavirus. Van al die keren pakten de Bossche hockeysters 21 keer de landstitel. Dit jaar zullen ze daar voor het eerst in lange tijd dus geen kans op maken.

Gelijkmaker afgekeurd

Sabine Plönissen was de enige die tot scoren kwam, dat deed ze via de stick van tegenstandster Sanne Koolen. In de laatste minuut werd de gelijkmaker van Den Bosch afgekeurd omdat de bal met de bolle kant van de stick in het doel werd gewerkt.

Donderdag hadden Amsterdam en Den Bosch elkaar nog op 1-1 gehouden. De Amsterdamse hockeysters nemen het in de eindstrijd op tegen SCHC of Hurley.