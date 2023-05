Kyara kan niet in attracties Efteling door misbruik van rolstoelingang

Sandra van Bijl en haar dochter Kyara komen al twintig jaar lang met veel plezier bij de Efteling. Maar afgelopen vrijdag konden ze plotseling niet meer in de attracties. Kyara heeft het downsyndroom en maakt daarom gebruik van de ingang voor mensen met een beperking. Daar was het vrijdag zó druk dat het geen doen was voor haar. De gehandicaptenkaart is vrij te downloaden en daar maakten mensen volgens Sandra misbruik van. "Groepjes jongeren stonden daar terwijl ze geen beperking hadden."

Sandra en Kyara maken al jaren dankbaar gebruik van de faciliteitenpas van de Efteling. Daarmee kunnen ze via de rolstoelingang naar attracties, die is voor alle mensen met een beperking. "Het is niet dat we niet in de rij willen staan. Ze kan dat gewoon niet", legt Sandra uit. "Mijn dochter heeft het downsyndroom en kan niet lang stilstaan. In de gewone rij staan mensen heel dicht op elkaar. Daar raakt ze overprikkeld van en dan kan ze agressief worden. Dat wil je natuurlijk voorkomen."

Dankzij de faciliteitenpas kan het tweetal toch in attracties. "Dat is altijd super goed geregeld geweest", vindt Sandra. "Je komt dan in een bepaalde ruimte waar je rustig kunt wachten. Je kunt er zitten, op afstand van andere mensen."

Maar afgelopen vrijdag konden Sandra en Kyara niet naar die wachtruimtes. Het was veel te druk. "We zouden zeventig minuten in de rij moeten staan om bij de gehandicapteningang te komen. Zelfs die bij de normale ingang was de rij korter, vijftig minuten. Dat is toch de wereld op z'n kop."