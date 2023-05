Jens is cheerleader en hij gooit dames metershoog de lucht in

Jens uit Tilburg schopte het met zijn cheerteam tot het WK Het Nederlandse cheerteam bereikte dit jaar voor het eerst de WK-finale Volgende Vorige 1/2 Jens uit Tilburg schopte het met zijn cheerteam tot het WK

We kennen cheerleaden vooral van de dansende dames aan de zijlijn van (Amerikaanse) sportwedstrijden. Maar cheerleaden wordt steeds populairder onder Nederlandse studenten. Het team van de 29-jarige Jens Kuijpers uit Tilburg schopte het zelfs tot het WK in Amerika. “Dat ons team voor de helft uit mannen bestaat, zorgt vaak voor verbaasde blikken.”

Jens stond een week geleden nog met een grote grijns op het vliegveld in Amerika. De vreemde blikken naar de grote roeptoeter met ‘Team NL’ op zijn rug lachte hij weg. Hij was daar voor het wereldkampioenschap cheerleaden. Het Nederlands team eindigde op de negende plaats. "We hebben geschiedenis geschreven", zegt Jens.

Voor hij kennismaakte met cheerleaden, judode Jens tot 2017 voor het Nederlandse team. “Ik trainde in Eindhoven, maar de sport wilde centraliseren. Als ik bleef judoën, moest ik elke dag naar Papendal in Arnhem reizen. Ik was toen aan het afstuderen, dus dat kon ik niet combineren.” Jens was vaak nét niet goed genoeg voor een basisplek in het team, geeft hij toe. "Wat dat betreft is de topsport keihard." En dus koos hij voor zijn studie en maakte hij daarna een wereldreis. In een park in Japan zag hij mensen oefenen met cheerleaden. “Ik werd erdoor gegrepen. Ze deden ijzingwekkende trucs, hoog in de lucht. Ik weet nog dat ik dacht: die moeten elkaar wel vertrouwen! Ik heb een hele tijd staan kijken en uiteindelijk vroeg de trainer of ik mee wilde doen.”

De Japanse trainer bleek een collega te hebben in Nederland. “Die nodigde me uit om in Nederland ook mee te doen.” Daar bleek de topsport in zijn bloed te zitten: Jens schopte het tot het nationale team. Hij merkt dat de sport hier bevooroordeeld wordt. “Mensen zien de dansende vrouwen in tv-series. Er wordt dus vaak gegniffeld als ik zeg dat ik cheerleader ben.” Maar bij het co-ed cheerleaden, zoals deze tak officieel heet, gaat het juist meer om het stunten dan om dansen. De mannen zijn vaak de basis voor de vrouwen die hoog in de lucht trucs uitvoeren: de ‘flyers’. “We gooien de flyers soms twee verdiepingen de lucht in.”

