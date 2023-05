Waarschuwing voor stevige onweersbuien, kans op wateroverlast

Het KNMI waarschuwt voor stevige onweersbuien die in aantocht zijn. Voor Brabant geldt vanaf acht uur zondagavond code geel. Tijdens de onweersbuien is er kans op hagel en windstoten. Er kan volgens het KNMI veel regen in korte tijd vallen, met plaatselijk wateroverlast tot gevolg.

Roosmarijn Knol van Weerplaza verwacht die onweersbuien vooral in het oosten van de provincie. "Maar ik denk dat we er in Brabant nog redelijk mee wegkomen."

Zaterdag vertelde Roos in het radioprogramma 'Weekend' op Omroep Brabant dat de buien rond zes uur 's avonds werden verwacht. Inmiddels verwacht ze de buien pas later in de avond en zondagnacht. "Ik zie ze nu rond acht of negen uur 's avonds in de weerkaarten verschijnen, in het oosten van het land. Die stevige onweersbuien komen vanuit Duitsland onze kant op. Het zwaartepunt zal vooral boven het midden en noordoosten van Nederland liggen. Maar ik sluit niet uit dat het oosten van Brabant ook met zo'n stevige bui te maken krijgt." Er zit heel veel regenwater in die buien, volgens Roos. "Ze trekken ook niet heel erg snel over, dus ze kunnen lokaal wateroverlast veroorzaken."

"Dit kan de eerste zomerse dag van het jaar worden."