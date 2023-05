PSV nog niet zeker van plek twee na misstap tegen Heerenveen

PSV heeft met 3-3 gelijkgespeeld tegen sc Heerenveen. Daardoor gooit het de strijd om plek twee weer helemaal open. Bij winst was de Eindhovense ploeg zeker geweest van voorronden Champions League. Nu moet het nog vol aan de bak in de laatste speelronden om alsnog de tweede plaats veilig te stellen.

Winnen thuis van SC Heerenveen zou voldoende zijn om plek twee en dus voorronden Champions League veilig te stellen. Maar zo eenvoudig als dat klinkt was het zondagmiddag zeker niet.

PSV begon sterk en kwam vroeg op voorsprong via een kopbal van Ibrahim Sangaré. Maar na die 1-0 voorsprong viel de thuisploeg in slaap. Het ging in een traag tempo op zoek naar een tweede treffer maar het deed alleen maar blaffen.

Van Ewijk

Bijten deed SC Heerenveen juist wel. Tot twee keer toe zelfs en daarvoor mocht het Milan van Ewijk bedanken. De rechtsback staat notabene in de belangstelling van de Eindhovense club en stond ook aan de basis van de twee Friese treffers.

Eerst wist hij zelf te profiteren van een gigantische fout van André Ramalho die de bal niet onder controle kreeg. Hij schoof de bal daarna beheerst langs Walter Benitez. In de blessuretijd van de eerste helft was hij aangever van de 2-1 van de Friezen. Doelpuntenmaker was Antoine Colassin eveneens rustig afmaakte.

Comeback komt te laat

Maar ook na rust bleef het zeer matig wat PSV liet zien. Sterker nog, na 57 minuten had Osame Sahraoui de 3-1 op zijn schoen. Sangaré redde met een teen de Eindhovenaren. Maar een minuut later viel er niks meer te redden voor de thuisploeg. Het was wederom Colassin die scoorde voor de bezoekers. Hij schoof met een droge knal de 3-1 binnen.

De Eindhovense ploeg leek afhankelijk van Ajax dat ook nog maar op 1-1 stond tegen FC Utrecht. Bij die stand was PSV alsnog tweede. Maar de 2-1 in Amsterdam zorgde ervoor dat PSV echt zelf moest winnen. Een ruime tien minuten voor tijd deed Luuk de Jong wat terug door de 3-2 binnen te koppen. Nog altijd moest PSV twee keer scoren maar met nog vijf minuten op de klok ging de bal op de stip. Xavi Simons benutte het buitenkansje en bracht PSV helemaal terug in de wedstrijd.

Eén doelpunt had PSV nog nodig. Het was weer springlevend. Toch was het te laat uit de dood opgestaan en zet het plek twee op het spel. Volgende week wacht een ongekende apotheose in de laatste speelronde van de Eredivisie. PSV heeft dan bij AZ genoeg aan een punt. Ajax moet winnen bij FC Twente om PSV eventueel nog in te halen.