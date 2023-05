Fietser ernstig gewond bij ongeluk op rotonde in Haarsteeg

Een fietser is zondagmiddag in Haarsteeg ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Vanwege de ernst van de situatie landde een traumahelikopter in de buurt. Het ongeluk gebeurde op de rotonde van de Tuinbouwweg met de Abt van Engelenlaan.

De fietser, een oudere man, zou rond een uur met zijn elektrische fiets op de rotonde achterop een auto zijn gebotst en vervolgens zijn gevallen. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt door de politie onderzocht.

Foto: Iwan van Dun/SQ Vision