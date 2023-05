Welkom in Den Bosch, of is het Helvoirt?

Een verwarrende situatie bij de Helvoirtsestraat in Helvoirt dit weekend. Wie daar denkt de bebouwde kom binnen te rijden, kijkt raar op. Net voor het plaatsnaambord van het dorp hangt plotseling een ander bord, met daarop 's-Hertogenbosch. "Welkom in Den Bosch!", zeggen voorbijgangers lachend.

Wie het bord heeft geplaatst en waarom, is niet duidelijk. Maar het leidt wel tot een verwarrende verkeerssituatie. Want betekent het dat Bosschenaren vanaf nu geen voorrang hebben bij deze wegversmalling? Of hoort dit stukje Helvoirt voortaan bij de gemeente Den Bosch, in plaats van de gemeente Vught?

Voorbijgangers kijken in ieder geval lachend naar het bord. Ze vermoeden dat het gewoon een grap is.

