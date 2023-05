Motorrijder (32) uit Oss overleden bij ongeluk

Een 32-jarige man uit Oss is zondagmiddag overleden bij een ongeluk in Oijen. Hij reed volgens de woordvoerder van de politie op een motor. Er was geen ander verkeer bij het ongeluk betrokken.

Het ongeluk op de Oijense Benedendijk werd rond tien voor halfvijf gemeld. Het ging mis in de bocht van Megen richting Lith. De motorrijder schoot ter hoogte van de Parallelstraat uit de bocht. Hoe dit kon gebeuren, wordt onderzocht. Ziekenhuis in Nijmegen

De man liep ernstig letsel op en overleed toen hij naar het ziekenhuis in Nijmegen werd gebracht. Reanimatie mocht niet baten.