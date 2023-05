Heel grote brand met veel rook bij een kringloopwinkel in Best

Foto: Sander van Gils/SQ Vision. Foto: Sander van Gils/SQ Vision. Foto: Sander van Gils/SQ Vision. Volgende Vorige 1/3 Foto: Sander van Gils/SQ Vision.

In een kringloopwinkel aan de Industrieweg in Best heeft zondagavond brand gewoed. De brandweer schaalde op naar zeer grote brand.

Volgens de brandweer is er niemand gewond geraakt. Er werden vier blusvoertuigen ingezet om het vuur onder controle te krijgen. Aanhouding

De kringloopwinkel zit in een gebouw waar verschillende bedrijven zijn gevestigd. Volgens de brandweer is het nog onduidelijk waar de brand precies is ontstaan. De rook die bij de brand vrijkwam, trok door het hele gebouw. Volgens het ED zou er iemand zijn aangehouden.