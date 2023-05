Zeer grote brand in kringloopwinkel in Best

In een kringloopwinkel aan de Industrieweg in Best is zondagavond brand uitgebroken. De brandweer heeft inmiddels opgeschaald naar zeer grote brand en is aanwezig om het vuur te blussen.

Of en hoeveel mensen er in het gebouw aanwezig waren is niet duidelijk. Maar volgens de brandweer is er niemand gewond geraakt. Er zijn vier blusvoertuigen ter plekke om de brand onder controle te krijgen. Volgens de brandweer komt er op dit moment maar beperkt rook vrij. De kringloopwinkel zit in een gebouw waar meerdere bedrijven zijn gevestigd. Hoe de brand kon ontstaan is nog onduidelijk.