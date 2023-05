Dr. Knippenbergcollege 'extra alert' na dreigementen

Er is onrust op het Dr. Knippenberg College in Helmond vanwege dreigende teksten die rondgaan in WhatsApp en op social media. De school heeft desondanks besloten deze maandag geen aanpassingen te doen in het rooster, zo meldt de directeur in een brief aan de leerlingen en hun ouders.

Volgens het ED houden de dreigementen verband met de mishandeling van een 14-jarig meisje in een toiletruimte van de school. Dit gebeurde twee weken geleden. Die mishandeling werd vastgelegd op filmpjes, Na de mishandeling kreeg het meisje steun van een groep motorrijders die haar dagelijks naar school bracht en weer ophaalde. Een paar dagen na de mishandeling zouden drie schoolgenoten zijn aangehouden.

"Wij zijn er voor je."

"Op dit moment bekijkt de politie wie de berichten heeft gestuurd", laat directeur Jule Frantzen weten in de brief aan de ouders. "Doordat de berichten veel gedeeld worden, is dit lastig te achterhalen." Daarom wordt opgeroepen deze berichten niet verder te delen. "Zo krijgt de politie meer inzicht wie de bron is. Daarnaast vragen we jullie de rust te bewaren." Ondanks dat het schoolbestuur besloot het rooster niet aan te passen vanwege de dreigementen, staan deze maandag wel een aantal mensen van de school bij de ingang en de plaza. "Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan spreek je ons aan. Wij zijn er voor je."

"We zullen extra alert zijn."