Pakkans bij drugsdumpingen is klein: 'Soms moet je geluk hebben'

Maar liefst 381 blauwe jerrycans gevuld met drugsafval zijn maandagochtend gevonden in een natuurgebied bij Achtmaal. Het is een van de grootste dumpingen in onze provincie, zo niet de grootste. "De dumpingen gebeuren vaak 's nachts in het buitengebied", zegt politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk. "Daardoor is de pakkans van daders klein."

Volgens Van Hooijdonk is het dit jaar al de 31ste dumping in het werkgebied van het korps Zeeland-West-Brabant. "Dat zijn er tien meer in dan in heel 2022. En we zij nog niet eens halverwege het jaar. Na het hoogtepunt in 2018 met 56 dumpingen is er een dalende trend ingezet. Nu zien we langzaam weer een stijging van dumpingen ontstaan."

De in Achtmaal ontdekte vaten liggen op drie plekken in de Oude Buisse Heide: twee dumpingen in een droge sloot en een derde in een sloot met water. Enkele jerrycans zijn inmiddels opengebarsten.

Volgens de politiewoordvoerder is de kans dat er mensen worden aangehouden niet erg groot. "We zijn afhankelijk van mensen die iets hebben gezien en dat bij ons melden. In Achtmaal zijn we rond half vier getipt door een krantenbezorger die de vaten zag liggen. Maar dan is het eigenlijk al te laat. Soms moeten we wat geluk hebben om de daders te betrappen, bijvoorbeeld bij controles. Drie weken geleden hebben we in Goes nog wel twee mannen kunnen aanhouden in verband met een dumping", zegt Van Hooijdonk.

Voor dat geluk is de politie dus deels afhankelijk van meldingen. "Als mensen een geparkeerde bestelbus zien op een landweg moet er al een lichtje gaan branden. Mensen maken vaak gebruik van gehuurde busjes."

De milieuschade kan bij grote dumpingen groot. "In Achtmaal lijkt het mee te vallen", zegt Van Hooijdonk. "Het grootste deel van de vaten is leeg. Een paar vaten hebben gelekt. Het ruimen van de vaten is inmiddels begonnen."