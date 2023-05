'Oma' werkt al 35 jaar in homokroegen: 'Potenrammers trapten de deur in'

Hij kent iedereen en iedereen kent hem. De 77-jarige Djarsy Barwegen werkt al 35 jaar als barkeeper en portier in de Bredase homokroegen. Vaak beter bekend onder zijn bijnaam 'Oma' maakte hij er van alles mee. Van uitbundig dansende leernichten en agressieve potenrammers tot aan de inmiddels weer opbloeiende homohaat.

Als 77-jarige zit Oma nog altijd niet achter de geraniums, maar hij tapt drie dagen per week bier in café 't Piggenhuis. "Dat is al een tijdje geen nichtentent meer", legt Barwegen uit. "Die zijn eigenlijk overal wel verdwenen. Cafés zijn nu allemaal gemengd en gelijkgestemden kunnen elkaar dus overal treffen."

Djarsy is een bekend gezicht in de Bredase horeca en dan vooral onder zijn bijnaam 'Oma'. Hij legt het uit: "Iemand zei een keer opa tegen mij en dat werd, omdat ik homo ben, als grap gecorrigeerd naar oma. Dat is eigenlijk zo gebleven."

Djarsy Barwegen werkte in Breda in cafés met illustere namen als The Sin, de Haaibaai, 't Piggenhuis, Romeo en Ruzie Thuis. "Dat waren allemaal echte homobars voor mannen", vertelt hij. "Ik ben een rasnicht en ging dus nergens anders werken. Ook niet in een pottentent."

"Vroeger was dat wel anders", vervolgt hij. "Toen mochten we als homo's nergens naar binnen. We werden niet geaccepteerd en leefden ondergronds. Ik heb nog meegemaakt dat potenrammers de deur van ons café intrapten! Dan was het vechten en dat was soms best eng. Maar bang ben ik nooit geweest. Anderen wel, maar dat waren de mietjes", lacht hij.

Het was ook de tijd dat Oma en zijn vrienden stiekem het café in moesten sluipen om aan travestie te doen. "Je mocht niet als vrouw verkleed over straat lopen en ook beter niet als leernicht. Dus werden we met de auto vlak voor de deur afgezet."

Toch heeft hij fijne herinneringen aan die tijd. "We hadden altijd veel plezier hoor. Ik zal bijvoorbeeld nooit vergeten dat Antoontje, een leernicht, zijn man vastbond aan een kruis. Uiteindelijk lazerden ze allebei met kruis en al het publiek in."