Willy van de Kerkhof baalt van PSV: 'Alles ging mis'

PSV liet het zondag lelijk afweten tegen sc Heerenveen en zal daarom op de slotdag uit tegen AZ nog vol aan de bak moeten om de cruciale tweede plek veilig te stellen. Clubicoon Willy van de Kerkhof zag het voor zijn ogen misgaan. "PSV begon goed, maar trok zich toen terug en liet Heerenveen heerlijk in het spel komen. Hoe je voor rust die twee doelpunten weggeeft... Dat mag nooit gebeuren."

"Alles ging mis. In zo'n laatste minuut moet de bal gewoon de tribune in worden gejast. Je moet meedogenloos zijn en dat zijn we niet. Gelukkig wordt het nog 3-3. maar dat was het zonder Xavi Simons zeker niet meer geworden. Van Nistelrooij zei het al: te veel topspelers zijn er op de topmomenten niet."

In de Willy en René Podcast van Omroep Brabant, deze week zonder René, doet Willy weinig moeite om zijn ergernis over PSV te verbergen. En dan vooral over het moment dat de Friezen op slag van rust de 1-2 scoren.

Willy neemt de berichten in de Amsterdamse krant met een korrel zout. "Het lijkt mij een strategische aanval om PSV in deze fase uit elkaar te spelen. Het kan altijd gebeuren, maar ik geloof het niet. De meeste spelers zijn buitenlanders en de anderen zie ik het ook niet doen." Om daar met een knipoog aan toe te voegen: "Ik denk dat het een ingezonden stuk van Sjaak Swart is."

Diezelfde Van Nistelrooij ligt de laatste dagen onder vuur in De Telegraaf. Vorige week meldde de krant dat het niet botert tussen hem en de rest van zijn technische staf. Assistent-trainer Fred Rutten zou ook overwegen te vertrekken, iets dat Willy zou betreuren. Daar kwam vervolgens een bericht overheen dat ook spelers bij de directie hadden geklaagd over de communicatie en tactische keuzes van de hoofdtrainer.

Willy heeft zelf in een ver verleden ook ooit met medespelers geklaagd over zijn trainer. "Dat ging over Thijs Libregts. We hebben toen tegen manager Kees Ploegsma gezegd dat Libregts niet de juiste trainer voor PSV was. Daar is toen naar geluisterd en zijn contract werd niet verlengd. Maar nogmaals: dit verhaal over Van Nistelrooij kan ik me niet voorstellen."

In de podcast blikt Willy ook vooruit op de nu cruciale wedstrijd tegen AZ van volgende week. Als PSV dan gelijkspeelt of wint, is de club zeker van plek twee. Daarmee zou PSV uitkomen in de voorrondes van de Champions League. "Maar Ajax moet ook maar eens bij FC Twente zien te winnen."