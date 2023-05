Eindhoven in de ban van Champions League-finale: 'Alle hotels volgeboekt'

Eindhoven maakt zich op voor de vrouwenfinale van de Champions League op zaterdag 3 juni in het uitverkochte stadion van PSV. Terwijl FC Barcelona en VfL Wolfsburg om de titel strijden, belooft het sowieso een gouden weekend te worden voor de hotelbranche in de stad. “De 29 hotels zijn volgeboekt. Dat zijn 2700 kamers", rekent Jeroen Renders van het Eindhovens Hoteliers Overleg voor. "Er is geen kamer meer te krijgen."

Renders zelf is directeur van het vijfsterrenhotel NH Collection Eindhoven Centre. “Wij hebben 132 hotelkamers. Zeker tachtig procent van de kamers is voor die finale geboekt.”

De prijzen van de hotelkamers zijn voor het finaleweekend volgens Renders vijftien tot twintig procent duurder dan normaal. “Het zijn commerciële bedrijven. De vraag in dat weekend is enorm groot. Het spreekt voor zich dat de tarieven dan ietsje hoger liggen.”

Achter de schermen is er lang hard gewerkt om de finale naar Eindhoven te halen. Drie jaar geleden al schreef de gemeente een zogeheten bidbook, het voorstel om het in Eindhoven te houden.

Renders zegt dat daar veel werk in is gestoken. "Als we het over Nederland hebben, gaat het toch vaak over Amsterdam, Rotterdam en misschien Utrecht. Maar Eindhoven kan dit soort grote finales faciliteren. Wij hebben de capaciteit.”

Wie de finale wil bijwonen maar nog geen kaartje heeft, komt van een koude kermis thuis. Alle 34.120 kaarten in het stadion van PSV zijn al vergeven. De finale is daarmee op voorhand ook de best bezochte vrouwenwedstrijd ooit in Nederland. Het is de eerste keer dat de eindstrijd van de Champions League voor vrouwen in een uitverkocht stadion wordt gespeeld.