Schietpartijen in Roosendaal: politie toont foto's van verdachten

De politie is nog steeds op zoek naar drie mannen die betrokken zouden zijn bij twee schietpartijen op klaarlichte dag in Roosendaal. In het opsporingsprogramma Bureau Brabant maakt de politie de identiteit bekend van de 32-jarige Fouad El M. Hij zou in maart hebben geschoten op een man die daarbij gewond raakte. Ook worden beelden van twee verdachten van een andere schietpartij in april gedeeld.

Op 3 maart veranderde de Philipslaan in de wijk Kalsdonk in het wilde westen toen op klaarlichte dag in het rond werd geschoten. Twee groepen mannen vochten op straat. Ze sloegen elkaar met honkbalknuppels en gooiden met bakstenen.

Op een gegeven moment werd er ook geschoten op een 19-jarige man. Hij raakte daarbij gewond, maar overleefde de schietpartij wel. De politie heeft een sterk vermoeden wie de dader is, maar weet niet waar deze man is. Daarom wordt in Bureau Brabant een foto van de man gedeeld en maakt de politie bekend dat hij Fouad El M. heet. De man is vuurwapengevaarlijk. Benader hem dus niet en bel direct 112, adviseert de politie.

Man zes keer geraakt

Daarnaast laat de politie in Bureau Brabant beelden zien van twee verdachten bij een andere schietpartij. Die was op 23 april aan de Diamantdijk. Wederom werd er op klaarlichte dag geschoten. Een verdachte raakte een 27-jarige man zes keer in zijn bovenlijf, waaronder in de hals.

Na een paar dagen op de intensive care te hebben gelegen, overleefde hij de schietpartij ternauwernood. De politie heeft twee verdachten op het oog en deelt duidelijke camerabeelden. Een man draagt een mintgroen vest en een rugzak. De andere man is volledig in het zwart gekleed op zijn rode capuchon na. Ook deze mannen zijn vuurwapengevaarlijk.

Bekijk hier de beelden van de verdachten.