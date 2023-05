Wilde zwijnen trekken door woonwijk en dat valt niet zomaar op te lossen

Een groep van zeker vijftien wilde zwijnen trok zondag dwars door Heeze. Bewoners van de wijk Nieuwe Hoeven maakten massaal video's van de dieren. Schattig, maar ook hinderlijk. Een fietser durfde niet verder over het fietspad en iemand zag de zwijnen door de voortuin paraderen. De dieren zorgen voor lichte paniek bij de inwoners en daarom vraagt de gemeenteraad om actie. Maar dat is niet zo eenvoudig.

De groep van zeker vijftien zwijnen heeft zich niet voor het eerst laten zien in het dorp. Een week eerder kwamen er ook al meldingen dat de dieren in de bebouwde kom rondliepen.

Frans Maas van de Partij voor Oud en Jong (PvOJ) benadrukt nog eens het gevaar voor het verkeer. "De verkeersveiligheid is in het gedrang. Ze horen niet in een woonwijk waar ook nog eens twee scholen liggen."

Harrie Scheepers van Algemeen Belang Heeze-Leende (ABHL) vindt ook dat er moet worden ingegrepen. "We moeten als gemeente druk blijven uitoefenen op de provincie om ervoor te zorgen dat ze niet in bewoond gebied komen. Als het nodig is om een drijfjacht te houden dan moeten we dat doen."

De lokale politiek reageert fel op het bezoekje van de wilde zwijnen aan de dorpskern. "Doordat de zwijnen nu ook de wijk in gaan, is het meer dan dringend tijd voor actie om te zorgen voor veiligheid! Ze komen al langs de scouting, een kinderdagverblijf en bij mensen in de tuinen. En wat te denken van fietsers? Je zal ze maar tegenkomen", zegt Inge Maas van CDA.

Toch valt er volgens Jan van den Kerkhof, coördinator van de Wild Beheer Eenheid (WBE), moeilijk in te grijpen tegen wilde zwijnen zolang deze in bewoond gebied zitten. "Wij als jagers kunnen daar niets. We mogen niet schieten in de bebouwde kom en vangkooien mogen we niet zetten omdat we de zwijnen niet levend mogen vervoeren."

Met ingewikkeldere maatregelen kunnen de dieren wel uit de dorpskern worden gejaagd, denkt Van den Kerkhof. "Wat je kunt doen, is een afrastering zetten, maar dat vraagt nogal wat."

In 2022 zijn er ongeveer 180 zwijnen afgeschoten terwijl dat in 2021 er nog 330 waren. Van den Kerkhof: "Dat verschil zit hem in de afgelopen herfst, Toen waren er erg veel eikels en beukennootjes. Hierdoor kwamen de zwijnen niet zo gretig af op het lokvoer dat voor de jacht wordt gebruikt."

Bekijk hier de beelden die dorpsbewoners maakten van de groep wilde zwijnen: