Bij een grote actie van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op het terrein van de omstreden hondenfokker Jan Paridaans zijn dinsdagochtend alle honden weggehaald. De NVWA kwam in actie nadat dierenwelzijnsorganisatie House of Animals op 11 mei had aangedrongen om met spoed in actie te komen. Op deze beelden, die dinsdagochtend zijn gemaakt door de NVWA, is te zien hoe de honden worden weggehaald.