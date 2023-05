Ryan had psychische problemen maar durfde daar niet over te praten

De 26-jarige Ryan Rijnders uit Den Bosch had jarenlang psychische problemen en een burn-out. Maar praten over zijn mentale problemen deed hij lange tijd niet, en hulp zoeken al helemaal niet. “Ik dacht dat ik me niet moest aanstellen. Mannen moeten stoer zijn”, vertelt Ryan. Nu wil hij het taboe doorbreken en andere jonge mannen aansporen wél hun mond open te doen als het mentaal gezien niet goed met ze gaat.

De 26-jarige Ryan straalt als hij binnen komt lopen in het pand waar hij een bijeenkomst over mentale problemen volgt. Het gaat goed met hem, maar dat was maanden geleden wel anders. “Ik lag alleen maar in bed. Ik kon amper een kopje koffie voor mezelf zetten”, vertelt hij.

“Ik dacht dat ik mijzelf niet aan moest stellen.”

Ryans mentale klachten begonnen in de pubertijd. Toen hij 16 jaar was, wist hij al een tijd dat hij op mannen valt. Maar dat durfde hij niet te vertellen. “Ik was bang dat ik in een hokje werd geplaatst. Ik heb mijn geaardheid lang geheim gehouden en dat was mentaal heel zwaar.” Toen Ryan uiteindelijk toch besloot uit de kast te komen, werden zijn psychische klachten erger. “Ik werd op school van de trap geduwd en bij mijn bijbaantje werd ik gepest." In de jaren na Ryans middelbare schooltijd ging het nog slechter met hem. De druk om af te studeren, een baan te vinden en een huis te kopen, werden hem teveel. “Het was een trein van verwachtingen die ik in mijn hoofd moest waarmaken. Voor mezelf en mijn omgeving.” De 26-jarige Bosschenaar kreeg daardoor ook fysieke klachten. Hij kon de trap niet meer op, werd duizelig in de supermarkt en viel flauw onder de douche. Maar professionele hulp inschakelen, durfde hij niet. “Ik dacht ik dat ik mijzelf niet aan moest stellen. Ik heb nooit iets heel heftigs meegemaakt. Daarom dacht ik dat mijn problemen tussen mijn oren zaten.”

“Ik besefte dat het écht niet goed met mij ging.”