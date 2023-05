Alle drieduizend varkens dood bij grote stalbrand in Reusel

Bij een agrarisch bedrijf aan de Postelsedijk in Reusel woedt sinds kwart over twee dinsdagmiddag een zeer grote brand. Alle drieduizend varkens die in de stal stonden zijn omgekomen. De brandweer waarschuwt voor schadelijke rook. "Ga niet kijken en geef hulpdiensten de ruimte."

Peter de Bekker & Ron Vorstermans Geschreven door

Op het dak van de stal, die geheel verloren zal gaan, lagen zonnepanelen. Bij de brand komt mogelijk rook vrij waarin ook deeltjes van de panelen zitten. Specialisten onderzoeken momenteel hoe groot die schade aan de omgeving is. 'Niet overslaan'

Diverse hulpdiensten zijn opgeroepen. De brandweer laat weten dat die met veel materieel is uitgerukt. Hoe het vuur kon ontstaan, wordt onderzocht.



Het bedrijf heeft meerdere stallen met daarin nog duizenden varkens. Momenteel gaat de brandweer er niet vanuit dat de brand op die stallen zal overslaan.

Foto: SQ Vision.

De rook die bij de brand in Reusel vrijkomt, is in de verre omtrek te zien.

De brandweer bij het agrarische bedrijf in Reusel (foto: Noël van Hooft).

