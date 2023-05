Herlings en De Wolf azen op titels bij Dutch Masters of Motorcross

Jeffrey Herlings (500cc) en Kay de Wolf (250cc) kunnen maandag de Nederlandse titel binnenslepen bij de Dutch Masters of Motorcross. Beide Brabantse coureurs staan er uitstekend voor en de eindoverwinning ligt in Oldebroek voor het grijpen. Maar waar beide crossers vooral van gaan genieten is een weerzien met hun Nederlandse fans.

Ronald Strater Geschreven door

Natuurlijk draait dit seizoen alles om de wereldtitel, maar Jeffrey Herlings kijkt toch ook wel uit naar de Dutch Masters of Motorcross. Het ligt voor de hand dat hij de titel gaat pakken, want bij de eerste twee rondes (Harfsen en Markelo) zegevierde de coureur uit Oploo in alle vier de manches. Met veertien punten voorsprong op nummer twee Romain Febvre gaat hij op Tweede Pinksterdag als topfavoriet de laatste dag in. "Dat is wel zo, maar het is een veld met een paar echte toppers", zegt Herlings hierover. "Dat moet ik zeker niet onderschatten en ik neem het dan ook serieus."

"Het Nederlandse titeltje is een mooie bonus die ik toch graag wil winnen."

Voor Herlings is de Nederlandse titel een smakelijk tussendoortje, want een rondrit op de platte kar door zijn woonplaats Oploo zit er bij winst niet in. "Dat gebeurde zelfs niet toen ik wereldkampioen werd", zo zegt hij. "De Nederlands titel is natuurlijk een schaduw van de wereldtitel, maar ik hoop die wel aan mijn palmares toe te voegen. Ik heb er al vier en ik wil trouwens altijd winnen." Ook Kay de Wolf uit Eersel kan maandag de Nederlandse titel binnenhalen. Hij won die in 2019 al eenmaal eerder bij de 125cc en daarvoor twee keer met een 85cc-motor. "Het zou mooi zijn om die in mijn eerste jaar in de 250cc ook weer te winnen"", zo zegt hij. "Ik kijk er naar uit en dan vooral ook om voor het Nederlandse thuispubliek te rijden. Tot het starthek valt, hoor je die wel hoor!"

"Fans kunnen makkelijker naar de Dutch Masters of Motorcross komen dan een GP."