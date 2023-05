Dit zijn de 'Haagse hippies' die een carnavalsvierder mishandelden

Twee mannen die tijdens carnaval in Eindhoven een 29-jarige man bewusteloos sloegen, komen waarschijnlijk uit de regio Den Haag. Dat heeft de politie bekendgemaakt. De politie heeft foto's van de verdachten gepubliceerd. Ze zijn nu nog onherkenbaar gemaakt, maar als ze zich binnen een week niet melden dan laat de politie beter herkenbare beelden zien.

De politie deelde de beelden van de verdachten in het programma Opsporing Verzocht. De twee verdachten maakten deel uit van een grotere groep, die allemaal als hippie verkleed naar Eindhoven waren afgereisd. De politie heeft verschillende mensen uit de groep gesproken en weet dus dat de meesten uit de regio Den Haag komen. Het plan was om 'gezellig' carnaval te komen vieren in Eindhoven op 19 februari.

Twee groepsleden misdroegen zich en mishandelden een andere carnvalsvierder op het Stratumseind. Het slachtoffer kreeg onder meer een vuistslag in zijn gezicht. Hij viel vervolgens met zijn hoofd tegen een elektriciteitskastje aan en raakte bewusteloos de grond.

Er was een tand uit zijn mond geslagen en hij had schaafwonden in zijn gezicht. De man werd wakker op de EHBO. Hij was misselijk en duizelig en had stekende pijn in zijn hoofd. Ook nu heeft de man nog last van de gevolgen van de mishandeling.