Jelt (13) wint voetbalreis van duizend euro met deze prachtige goal

Jelt van Pinxteren (13) uit Boxtel heeft met een prachtgoal duizend euro gewonnen die hij mag besteden aan een voetbalreis. Zijn doelpunt voor ODC uit Boxtel werd verkozen tot 'Moment van het Jaar'. De goal ontstond bij een corner waarna Jelt met een hakje scoorde.

De bezoekers van de amateurvoetbalwebsite Voetbal.nl, een initiatief van de KNVB, vonden Jelt veruit de beste van de vijf kandidaten. "Ik kreeg 401 stemmen, de nummer twee slechts 314 stemmen", vertelt Jelt trots.

De vijf beste acties op het veld van het huidige seizoen werden door de KNVB geselecteerd. "Dat was een hele mooie goal. Is het een bewussie of was het geluk?", vraagt de bekende presentator en straatvoetballer Soufiane Touzani als hij de vijf kandidaten bekend maakt. "Heel veel mensen zeggen dat het per ongeluk ging, maar het was bewust. Ik wilde via mijn hak op de goal schieten", zegt Jelt tegen Omroep Brabant.

Een schitterende goal, maar toch had hij niet verwacht dat hij de verkiezing zou winnen. "Ik liep eerst achter met de stemmen, dus had winst niet verwacht. Maar toen zag ik opeens dat ik inliep en erover heen kon. Er hebben ook veel mensen op me gestemd die ik niet ken", aldus de jonge Boxtelnaar die het liefste zijn geld zou verdienen met zijn sport.