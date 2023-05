Bestelbus in brand, A67 een uur lang dicht in beide richtingen

Een bestelbus is woensdagochtend rond half acht op de A67 bij Geldrop in brand gevlogen. Hierdoor was de snelweg van Eindhoven naar Venlo in beide richtingen een uur dicht. Iets voor negen uur gold dat alleen nog voor de rechterrijstrook in de richting Eindhoven, maar even later was de weg weer helemaal vrij.

De chauffeur wist op tijd uit de bus te komen, maar hij is volgens omstanders wel met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn verwondingen is niks bekend. Volgens omstanders gaat het om een busje van een dakdekkersbedrijf dat in brand vloog. Er zouden gasflessen in staan. Dat zou de reden zijn geweest voor de afsluiting van de snelweg in beide richtingen. Iets na zeven uur werd een ongeluk gemeld op de A67 bij Geldrop. Even later bleek er een auto in brand te staan.

Foto: Dave Hendriks / SQ Vision.

