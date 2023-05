Peter Gillis heeft nieuwe vriendin (en dat moet de hele wereld weten)

'Via bijgevoegd persbericht willen we jou laten weten dat Peter Gillis een nieuwe vriendin heeft.' Dit schreef het management van Gillis deze week aan alle media. Peter is blijkbaar al zo bekend van zijn parken en vooral zijn reallifesoap op SBS6, dat een nieuwe vriendin gewoon nieuws is.

En het is érg serieus, zo blijkt: 'De plannen zijn om op niet al te lange termijn samen te gaan wonen in de nieuwe villa van Peter in Neerpelt. “Wat goed zit gaat snel en Wendy is al helemaal onderdeel van de familie”, aldus Peter Gillis. Fans van de populaire realityserie 'Familie Gillis: Massa is kassa' zullen Wendy dan ook zeker voorbij zien komen in het nieuwe seizoen.'

Het kon bijna niet missen: de twee tortelduifjes hebben elkaar ontmoet op een van de parken van Gillis: Park Blauwe Meer in Lommel. 'Wendy was op zoek naar een jaarplaats om gezellige uitstapjes met haar kinderen te maken. Toevallig raakten ze hier aan de praat, waarna ze samen een kopje koffie hebben gedronken. Er was meteen een positieve klik.'

In het persbericht komen we verder alles te weten van Peters nieuwe vlam: Wendy van Hout is geboren en getogen in Eindhoven. 'Ze komt uit een gezin met twee hardwerkende ouders en een oudere en jongere broer. Zij heeft vijf kinderen uit drie relaties. Met al haar kinderen en de vaders heeft ze een goede band. De oudste twee (19 en 17 jaar) wonen en studeren in Frankrijk en komen haar regelmatig opzoeken in Nederland. Haar drie jongste zoons (11, 9 en 4 jaar) ziet Wendy frequent, hiermee heeft ze een vrije omgangsregeling.'

En dat treft, want familie is superbelangrijk voor allebei, zo leren we. 'Peter en Wendy zijn beide familiemensen en vinden het belangrijk om een positieve band te hebben met elkaars kinderen. De kinderen hebben elkaar dan ook al ontmoet en dat ging erg goed. Ook heeft Peter al leuke kennismaking gehad met de ouders van Wendy.'

Einde persbericht.

