Jo (87) stopt na 54 jaar met dierenwinkel: 'Ik was net een sociaal werker'

Ze vindt het verschrikkelijk, maar de 87-jarige Jo Horward moet na 54 jaar stoppen met Dierenparadijs Jac Horward in Breda. Na twee valpartijen kan ze niet meer voor de winkel en de klanten zorgen. "Ik vind dat heel erg, maar het is te zwaar geworden."

Als de deur opengaat, heten de hondjes Ashley en Pip de klanten een warm welkom met veel geblaf en kwispelende staartjes. Eigenaresse Jo komt daarna rustig aanstiefelen van achter uit de winkel. Vroeger was dat wel anders, dan vloog ze heen en weer. Van voor naar achter met vaak ook nog zware zakken hondenvoer in de armen. Dat lukt niet meer.

"Onze moeder zorgde dat er altijd thee en koekjes klaarstonden als we thuiskwamen", vertelt Petra over die tijd. "Het was altijd erg gezellig en de winkel was echt ons thuis. Later ook voor de kleinkinderen. We hielpen allemaal mee."

De aanwezige dochters Carin en Petra kijken vol medelijden naar hun 87-jarige moeder, maar weten dat het niet anders kan. "We hebben allebei een baan en kunnen het niet overnemen", zegt Carin. Petra vult aan: "Als ik hier een goed salaris uit zou halen, dan geef ik mijn baan op. Maar die tijden zijn voorbij, want mensen halen hun spullen nu bij de supermarkt en de tuincentra. En vooral internet heeft veel kapot gemaakt."

Zangzaad, volièrezaad, onkruidzaad... Jo wijst de veertien verschillende soorten vogelzaad één voor één aan. De dierenspeciaalzaak gaat per 1 augustus dicht en de vaste klanten zullen ergens anders heen moeten. Ook voor een luisterend oor, want Jo hoorde al de problemen uit de volksbuurt aan. "Mijn man zei altijd dat ik net een soort sociaal werker was", lacht ze.

"Ik moet nog verzinnen wat ik nu ga doen", besluit Jo Horward. "Op visite gaan ofzo, ik weet het niet. Het zal wennen worden en dat doet wel zeer. Ik was er verdrietig over, maar daar ben ik nu wel overheen. Maar als ik niet gevallen was, was ik doorgegaan met de winkel."