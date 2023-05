Waar woon je het fijnst? Blijkbaar niet in Brabant: ‘Ridicuul onderzoek’

Vraag je wat de fijnste plekken in ons land zijn om te wonen; dan kan je waarschijnlijk zo een paar mooie Brabantse steden opnoemen. Maar in de top-10 van aantrekkelijkste steden is er geen enkele uit onze provincie te bekennen. De eerste die je tegenkomt is Den Bosch, op een magere plek twintig. “Ridicuul”, vindt Frank Lammers. “Dat onderzoek kan meteen in de prullenbak.”

Amsterdam staat met stip op nummer één. Daarna volgen Amstelveen, Leiden, Utrecht en Leidschendam. De populairste Brabantse stad is Den Bosch, op plek 20. Daarna komen Eindhoven, Breda, Tilburg en Bergen op Zoom. Helmond scoort in Brabant het slechtst.

Opmerkelijk, vindt de Tilburgse cabaretier Leo Alkemade. "Ik heb zelf in Amsterdam gewoond en het is daar verschrikkelijk. Het is er niet gemoedelijk. Er zijn alleen maar junkies, men is vrij egoïstisch en het is er vol toeristen. Als jij bij de bakker in het Engels aangesproken wil worden, prima. Maar ik bestel in Tilburg gewoon een zak worstenbroodjes en dan krijg ik die."

Acteur Frank Lammers mag dan wel in Amsterdam wonen, hij is geboren in Brabant en ook hij begrijpt niks van het onderzoek. “Ben je weleens in Zoetermeer (plek 16) geweest? Dat is de lelijkste stad van Nederland. Je kan niet met droge ogen zeggen dat die stad mooier is dan Breda", zegt hij.

Volgens Lammers is het onderzoek alleen gebaseerd op de randstad. “Eindhoven is een mooi ontwikkelde stad, met een vliegveld, goede bereikbaarheid, theaters en bioscopen. En Helmond heeft zich enorm ontwikkeld en is nu mooi en toegankelijk. Maar dat is allemaal te ver weg. Ik nodig mensen uit een tijdje in Leidschendam (plek 5) te gaan wonen. Ik wens ze veel succes.”