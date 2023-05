Tientallen miljoenen voor een nieuw 'Museumkwartier' met kunst op straat

De omgeving van het Textielmuseum in Tilburg gaat helemaal op de schop. En dat mag wat kosten: tientallen miljoenen euro’s gemeenschapsgeld. Maar na de eerdere succesvolle projecten in de Spoorzone en de Piushaven blaakt de gemeente van zelfvertrouwen: “Dit is welbesteed geld. De opbrengsten zijn veel hoger dan de kosten.”

Het project heet Museumkwartier. Het moet de omgeving van het Textielmuseum, museum De Pont en het Wilhelminapark aan de noordwestkant van het centrum een flinke opknapbeurt geven. Er komen veel openbare kunstwerken, zodat de bezoekers die met de trein naar Tilburg komen iets te zien hebben onderweg naar het museum.

Icoon

Het financiële plaatje bij de plannen is nog niet helemaal rond. Maar duidelijk is al wel dat het tientallen miljoenen gemeenschapsgeld gaat kosten. Maar na eerdere grote projecten als de Piushaven en de Spoorzone, met bibliotheek LocHal als grootste succesnummer, heeft de gemeente er alle vetrouwen in dat ook het Museumkwartier een succes wordt.

Wethouder Marcelle Hendrickx vertelt: “In de LocHal hebben we flink geïnvesteerd en je ziet wat dat heeft opgeleverd. We merken dat als je zo’n icoon oppakt, het een enorme uitstraling heeft voor de hele stad. Iedereen is ook enorm trots op het Textielmuseum. Ook dit is een icoon waar we zuinig op moeten zijn. Als je wilt dat dit museum over tien, twintig jaar nog steeds belangrijk is, dan moet je er nu in investeren.”

Hoofdingang

Ze neemt ons mee op een tour door de buurt. Te beginnen bij de schoorsteen voor het Textielmuseum. Dat moet de hoofdingang worden van het Museumkwartier. Ze is bij aankomst meteen enthousiast en vertelt: “Dat die schoorsteen er nog staat, is heel bijzonder. Tilburg was een fabrieksstad en er stonden er heel veel. Maar er zijn er nog maar drie over. Het is een prachtige markering in deze omgeving. Je ziet hier de oude textielfabriek met de villa’s en huisjes die erbij horen.”

Er staat nu nog een hek rond de beoogde nieuwe ingang. Dat moet weg, zegt Hendrickx: “Dit plein moet een open uitstraling krijgen, zodat de inwoners voelen dat het van hen is. Met een grootse entree, horeca en de museumwinkel.”

Speeltuin

Via de huidige hoofdingang, langs een parkeerplaatsje en heel veel woekerend onkruid, komt Hendrickx bij het Drögepand: de vroegere wollenstoffenfabriek. In de plannen wordt het gebouw via een overkapping verbonden met het Textielmuseum. Het is nu al een werkplek voor kunstenaars en dat blijft het ook. Verder komen het ROC en de Design Academy erbij.

Een stukje verder kijk je vanaf de achterkant van het museum op een enorm plein met bakstenen. “Hier zie je het probleem van de huidige situatie. Er gebeurt hier helemaal niks. Er is heel veel openbare ruimte maar dat voelt niet zo door het hek dat er omheen staat. En wat moet je hier? Dus de stenen gaan eruit en het moet groener worden. Dit moet een binnentuin worden waar kinderen kunnen spelen.”

De gemeente start dit najaar met het uitwerken van de plannen voor het Wilhelminapark en de Goirkestraat. De plannen voor het Textielmuseum moeten nog goedgekeurd worden door de gemeenteraad.