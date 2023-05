Klachtenregen over onbezorgde pakketjes: ‘Nu pas moederdagkaart binnen’

Zit je al dagen op een pakketje te wachten, terwijl dat allang in de brievenbus had moeten liggen? Dan ben je niet de enige. Het regent klachten in Brabant over brievenbuspakjes van PostNL. Post is vertraagd, pakketjes raken zoek en de klantenservice is niet bereikbaar. “Wat een puinhoop", reageren klanten op Facebook.

"Mijn dochter van 13 en zoon van 10 hadden samen een een grote kaart besteld voor Moederdag", vertelt Kelly van der Pol uit Herpen. "Tot drie keer toe verstuurd en tot drie keer toe niks ontvangen. Terwijl wel in de app stond dat de kaart geleverd was." Woensdag kreeg ze na twee weken eindelijk de eerste kaart in de brievenbus. "Ik zal ze het advies geven om nu alvast iets voor Vaderdag te bestellen. Dan moet dat zeker op tijd zijn, toch?" Ook Peter Buster uit Tilburg doet zijn beklag. "Mijn post is gescand en na tien dagen nog niet bezorgd. Ik heb meerdere bezorgers gesproken die allemaal aangeven dat het een grote puinhoop is bij het scannen, sorteren en bezorgen. Ik verwacht allerlei zaken waarvoor betaald is. Kan ik hier nu naar fluiten of wat is dit?"

"Pakketjes worden doorgeschoven en later geleverd."

Een woordvoerder van PostNL erkent dat er problemen zijn en veel brievenbuspakketjes niet op tijd bezorgd worden. Dat komt volgens haar door drukte door alle vrije dagen rond Hemelvaart en Pinksteren. “En dat levert met name in de regio Brabant vertragingen op. Pakketjes worden doorgeschoven en later geleverd. Dat kan oplopen tot meerdere dagen.” Tegelijkertijd kampt het bedrijf met technische problemen, waardoor de track en trace-informatie niet klopt. Pakketjes worden namelijk al gescand als ze onderweg zijn, legt de woordvoerder uit. Dat ze niet geleverd zijn, wordt in het systeem niet goed verwerkt.

"Het is een heel vervelende situatie."