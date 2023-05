Studenten willen geschiedenis schrijven met 'vliegende' waterstofboot

Elektrische auto's zijn niet meer weg te denken uit het straatbeeld, maar in de scheepvaart is het aandeel elektrische boten zeer laag. Daarom bouwen 20 studenten in Drimmelen een boot die elektrisch vaart, opgewekt uit 16 kilo waterstof aan boord. "De maritieme wereld kijkt naar alternatieven voor fossiele brandstof en die komen er echt aan", zegt Mandy Vermeijs van het Hydro Motion Team.

De techniek werkt zo: waterstof wordt via een brandstofcel omgezet in stroom waarmee je een elektromotor kunt aandrijven. Het enige restproduct is water en dus zijn er geen schadelijke uitlaatgassen. De techniek wordt al mondjesmaat toegepast in auto's, vrachtwagens en bussen. Maar door een beperkt aantal plekken waar waterstof kan worden getankt, komt deze vorm van vervoer nog niet echt van de grond.

De studenten van de Technische Universiteit in Delft lopen, gewapend met opengeklapte laptops., af en aan in de loods van jachtstalling Snoek. Eigenaar Huib Snoek biedt de jonge onderzoekers maar al te graag gratis onderdak. "Ik verwacht dat het varen op waterstof een mogelijkheid wordt om energie te besparen en dat dit de toekomst in de scheepvaart wordt. Net zoals bij auto's en vrachtwagens."

Maar zover is het nog niet. De studenten kampen met accuproblemen. Ze overleggen, onderzoeken en sleutelen voordat een nieuwe, rustige testvaart doen. Maar de tijd dringt, want in juli doen de studenten mee aan een wedstrijd in Monaco. En om daar kans te maken, moet de boot toch echt op snelheid kunnen 'vliegen'.

"Dat gaat lukken", lacht Mandy zelfverzekerd. "In Monaco gaan we wereldkampioen worden en geschiedenis schrijven." Het project zit nu nog in de testfase, dus dat er dingen niet gelijk goed gaan, is logisch. In die zin kun je de studenten vergelijken met het Solar Team dat op de Technische Universiteit in Eindhoven een gezinsauto op zonne-energie ontwikkelde. Ook die zoektocht naar nieuwe technologie was verbonden aan een race.

Loodseigenaar Huib Snoek uit Drimmelen is in elk geval vol vertrouwen: "Ze gaan winnen en zo zijn we straks weer een stapje verder naar de toekomst, met een klein beetje hulp van mij."