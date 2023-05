Michael van Gerwen schrijft geschiedenis in Premier League darts

Michael van Gerwen schreef geschiedenis met het opnieuw winnen van de Premier League darts (foto: PDC/Steven Paston/Taylor Lanning). Michael van Gerwen rekende in de finale af met de Welshman Gerwyn Price (foto: PDC/Steven Paston/Taylor Lanning). Gerwyn Price moest in de finale zijn meerdere erkennen in Michael van Gerwen (foto: Het opnieuw winnen van de Premier League darts deed zichtbaar wat met Michael van Gerwen (foto: PDC/Steven Paston/Taylor Lanning). Michael van Gerwen laat zich toejuichen na zijn zege in de Premier League (foto: Volgende Vorige 1/5 Michael van Gerwen schreef geschiedenis met het opnieuw winnen van de Premier League darts (foto: PDC/Steven Paston/Taylor Lanning).

Michael van Gerwen heeft voor de zevende keer in zijn loopbaan de Premier League darts gewonnen. De nummer drie van de wereld was donderdagavond in de Londense O2 Arena in de finale met 11-5 de Welshman Gerwyn Price de baas. 'Mighty Mike' wint met zijn zege liefst 316.000 euro.

De Vlijmenaar is nu recordhouder wat betreft het winnen van de Premier League, de dartscompetitie tussen de acht beste darters van de bond PDC. De gepensioneerde Bitse dartslegende Phil Taylor won het toernooi 'slechts' zes keer. De zichtbaar geëmotioneerde Van Gerwen toonde de trofee na afloop trots aan het publiek. In de finale kwam Van Gerwen geen moment in de problemen. De finale was daarmee veel minder spannend dan in 2022 toen hij in het Duitse Berlijn nipt met 11-10 van Joe Cullen won. Donderdagavond ging alles hem relatief makkelijk af. Hij noteerde een gemiddelde van 105,43, Price noteerde een gemiddelde score van 99,5. Van Gerwen liep vanaf 2-2 uit naar een 7-2-voorsprong. Hij maakte het bij 10-5 af door dubbel 9 te gooien, waarna hij het uitschreeuwde van vreugde. De laatste weken presteerde Van Gerwen nog wisselvallig. Vorige week meldde hij zich in het Schotse Aberdeen af voor zijn halve finale, omdat hij last had van een schouderblessure.

"We weten allemaal dat ik hier niet als favoriet begon"

"We weten allemaal dat ik hier niet als favoriet begon. Om dan hier vandaag te winnen, onder deze omstandigheden en dat ik toch heb laten zien absoluut de beste te zijn, geeft heel veel voldoening. Na het WK is dit de belangrijkste titel", zei Van Gerwen na afloop. Van Gerwen was eerder op de avond in de halve eindstrijd met 10-8 al te sterk voor Michael Smith, van wie hij begin dit jaar in de finale van het WK nog verloor. "Het waren twee fantastische wedstrijden tegen twee jongens die uitzonderlijk in vorm zijn", aldus de Vlijmenaar.

"Hier ben ik zeventien weken voor van huis af"

"Dat ik op dit soort momenten kan toeslaan, daar ben ik echt heel blij mee. Dit zijn de mooiste titels die je kunt winnen, dit doet veel met me. Hier ben ik zestien tot zeventien weken per jaar voor van huis af. Ik ben een trotse man, want ik heb gevochten voor wat ik waard was vandaag. Je moet eerst weten hoe het is om te verliezen voordat je een groot kampioen kunt zijn." De 34-jarige Van Gerwen won de Premier League ook in 2013, 2016, 2017, 2018, 2019 en 2022. In 2014 en 2015 was hij finalist, maar won hij niet.

