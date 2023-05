Zon maakt overuren in pinksterweekend: 'Houd zonnebrandcrème in de buurt!'

Zonaanbidders staat een heerlijk pinksterweekend te wachten. De temperatuur schiet de hoogte in en daarbij schijnt de zon volop. "Het is verstandig de zonnebrandcrème in de buurt te houden", benadrukt Alfred Snoek van Weerplaza.

Ook deze vrijdag wordt het volgens Alfred genieten. "Het oogde 's ochtends vroeg al prachtig in Brabant", vertelde hij in het radioprogramma 'WAKKER!' op Omroep Brabant. "Heel veel zonneschijn en daarbij weinig wind. Het zonnetje zorgt ervoor dat de temperatuur als een raket omhoog schiet. 's Middags is het op veel plaatsen een graad of 20."

"Vergeet niet te smeren!"

Er verschijnt wel af en toe een stapelwolkje, maar dat mag volgens de weerman de pret mag drukken. "De zon maakt vandaag overuren. Daarbij staat 's middags een bries uit noordoostelijke richting. Die is matig van kracht. In heel open gebied zal dit windkracht 4 zijn, maar op de meeste plaatsen is het niet meer dan windkracht 3. Daarbij is het met veel zonneschijn en 20 graden ronduit warm." Hij waarschuwt voor de kracht van de zon. Die is aanzienlijk op dit moment. "In deze tijd van het jaar is dat gebruikelijk. We hebben bijna op de hoogste zonnestand. Vrijdagmiddag hebben we op veel plaatsen te maken met zonkracht 7. Als je huid nog niet gewend is aan het zonnetje, verbrandt die snel. Dus: ga je langere tijd naar buiten vanmiddag, vergeet dan niet te smeren!"

"Het ziet er heel erg goed uit!"