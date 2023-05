Helma neemt dakloze Oliver in huis: 'Een veilige plek is een basisbehoefte'

Helma (59) uit Eindhoven krijgt een dakloze in huis, Oliver komt bij haar wonen. Helma is de eerste deelnemer van de nieuwe regeling Onder de Pannen in Eindhoven. Daar wordt geprobeerd om daklozen te koppelen aan mensen bij wie ze tijdelijk ruimte in huis kunnen huren. Na een uitgebreide screening was er een match met Oliver (33). Hij komt twee kamers bij Helma huren.

Helma is zelf ervaringsdeskundige, als het gaat over dakloos zijn. “Door een scheiding ging ik het huis uit. Ik kon geen woonruimte vinden, maar ik kon wel bij kennissen intrekken. Het is belangrijk dat je ergens naartoe kan gaan in zo’n hectische levensfase. Dat je de ruimte en tijd hebt om woonruimte te zoeken.” Ze gaat Oliver helpen die nu in dezelfde situatie zit. Zijn relatie ging uit. Hij kwam op straat te staan. Eerst hebben Helma en Oliver elkaar een aantal keren ontmoet. Voor Helma gaf dat de doorslag. “Het begon op kantoor. Dat was een goede kennismaking. Daarna bij mij thuis. Elke keer was er ook bedenktijd. Het voelde goed. Dat moet ook: je gaat toch je woning delen.”

"Het is wel een basisbehoefte: je eigen, veilige plek."

Oliver Pasemko slaapt al drie maanden bij verschillende bekenden op de bank. “Een paar dagen hier. Een weekje daar.” Ondertussen werkt hij dertig uur per week als fysiotherapeut. Hij staat nog niet lang genoeg ingeschreven voor een sociale huurwoning. Particulier huren is onbetaalbaar en een huis kopen is voor hem als alleenstaande onmogelijk. “Ik ben super blij dat ik voor een jaar een vaste woonplek heb. Zodat ik stabiliteit kan krijgen. Het is wel een basisbehoefte: je eigen, veilige plek.” Voor hem is de situatie ook nieuw. Volgende maand kan hij de twee kamers van Helma betrekken. Het huurcontract is deze week getekend. “Het klikt met Helma. Ze lijkt een open, vriendelijk persoon. Aan de andere kant zal ik weer moeten aansluiten bij iemands regels. Ik heb er behoefte aan dat het alleen van mij is. Ik vind het nog wel een beetje spannend.”

"Ik verwacht dat we op een goede manier de woonruimte kunnen delen."

Met de regeling mag hij maximaal een jaar bij Helma huren. Het geeft hem de tijd om op zoek te gaan naar een eigen plek. De verhuurder mag tussen de 280 en 480 euro voor een kamer vragen, inclusief gas, water en licht. Eindhoven is de eerste stad in Brabant die deze regeling aanbiedt. Duizend dak- en thuislozen zijn er in Eindhoven bekend bij de gemeente of hulporganisatie Springplank. Vijf particulieren hebben een kamer voor een dakloze aangeboden. Helma is blij dat er een organisatie achter zit die kan ingrijpen als het nodig is. “Het wordt breed gedragen. Je hoeft niet alles zelf te bedenken en te doen. WIJ Eindhoven is eindverantwoordelijke en die hebben een screening gedaan. Er wordt bemiddeld bij een mogelijk conflict." "Het is leuk om nieuwe dingen uit te proberen. Als het niet bevalt, doe ik het niet meer. Ik verwacht dat we op een goede manier de woonruimte kunnen delen. Gezellig iemand in huis waar je iets voor kan betekenen.” Oliver hoopt vooral op een ding. “Dat ik mij thuis kan voelen. We gaan zien hoe het loopt.”

Een van de kamers die Oliver gaat huren (foto: Rogier van Son).