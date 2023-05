Kinderen thuis vanwege tekort aan personeel bij kinderdagverblijf

De kinderopvang kampt al lange tijd met een flink tekort aan personeel. Bij kinderdagverblijf Pepino in Berkel-Enschot is het tekort nu zelfs zo groot, dat er dagelijks een of twee groepen thuis moeten blijven. Ouders moeten dan zelf andere opvang voor hun kind zien te regelen.

Zoemend vliegt Stef Stuntpiloot in het rond. Casper gaat helemaal op in het spelletje dat hij met zijn moeder speelt. Normaal gaat Casper op maandag, dinsdag en vrijdag naar kinderdagverblijf Pepino. Maar de afgelopen maanden zat hij door een tekort aan medewerkers bij de opvang regelmatig thuis. Moeder Wendy van der Eerden: "Dat is erg vervelend. We hebben juist gekozen voor kinderopvang om er zeker van te zijn dat we opvang hebben als wij moeten werken."

De ouders krijgen via een app te horen welke dagen uitvallen. Wendy laat het laatste bericht zien. "In dit geval stonden er acht sluitingsdagen op. Het eerste wat ik doe is kijken om hoeveel dagen het voor Casper gaat. Dat waren er nu vijf. Dan moeten we puzzelen: wanneer kunnen we werkdagen ruilen en op welke dagen moeten we opa's en oma's vragen? Dat is stressvol en vergt best wel wat frustratie en energie."

Ook Human Kind, de organisatie achter kinderdagverblijf Pepino, baalt van de situatie in Berkel-Enschot. "We vinden het verschrikkelijk. We staan dagelijks voor de uitdaging groepen open te houden en dat lukt niet altijd door de krapte op de arbeidsmarkt", zegt regiodirecteur Esther de Koning.