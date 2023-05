Glaszetters hebben het drukker dan ooit: 'Ik zit vol tot eind september'

Het is drukker dan ooit bij glasbedrijven in onze provincie. Door de hoge energieprijzen willen mensen hun huis beter isoleren met dubbel glas. En daar kunnen zij sinds kort gemakkelijker geld voor krijgen via subsidies. Dat zorgt voor lange wachtrijen bij glaszetters. "Ik zit vol tot eind september."

Evie Hendriks & Ista van Galen Geschreven door

De drukte bij glasbedrijven komt niet uit de lucht vallen. "Het is al jaren druk, maar nu al helemaal", zegt Roland Brockholz van RB Glas uit Rosmalen. Vrijdagmiddag is hij bezig bij een huis in Berlicum. Oud glas gaat eruit en nieuw, dubbel glas gaat erin. Dat is de wens van veel van zijn klanten. "Als je de televisie aanzet, gaat het constant over verduurzamen. Veel mensen willen dubbel glas laten zetten om hoge stookkosten tegen te gaan. Ik bestel iedere dag nieuw glas."

"Ik zit tot aan de bouwvakvakantie vol met afspraken."

Bij Ouwerkerk Glasmontage is het goed isolerende HR++ glas ook erg in trek. "Ik zit tot aan de bouwvakvakantie vol met afspraken", vertelt eigenaar Ronald Ouwerkerk. Sinds anderhalf jaar merkt hij dat het drukker is. Volgens glaszetter Niels Coolen uit Nuenen komt dat deels door de coronacrisis. "Mensen zaten veel thuis en merkten dat het koud was in huis. Nu daar de hoge energieprijzen bijkomen, is verduurzamen belangrijker dan ooit." Niet alleen de coronacrisis en de hoge energieprijzen zijn van invloed op de drukte. De Investeringssubsidie voor duurzame energie (ISDE) is sinds het begin van dit jaar makkelijker te verkrijgen. Zo kun je voor één isolatiemaatregel al subsidie ontvangen. Bij het zetten van isolerend glas zou je tussen de vijftien tot dertig procent van het geïnvesteerde bedrag terugkrijgen. "Dat trekt mensen over de streep", zegt Ouwerkerk.

"Subsidie aanvragen is een ingewikkeld proces."

Toch blijkt het makkelijker gezegd dan gedaan om een subsidie voor het verduurzamen van je huis aan te vragen. "Wij geven mensen uiteraard de codes om de subsidie aan te vragen, maar ik hoor vaak dat het een ingewikkeld proces is", vertelt glaszetter Brockholz. Dat zegt ook uit de Vereniging Eigen Huis (VEH). "Een derde van de huiseigenaren haakte af bij de subsidieaanvraag voor verduurzaming", maakte VEH deze week bekend. Daarnaast vallen de subsidiebedragen voor huiseigenaren vaak tegen, blijkt uit meldingen. Zo krijgen zij slechts vijf procent van het geïnvesteerde bedrag terug en niet de beloofde vijftien procent. Op het werk van de glaszetters heeft dat in ieder geval geen invloed. Zij blijven de komende tijd druk aan het werk. Niels Coolen uit Nuenen: "Ik zit vol tot eind september."