Meer dan 200 kilometer file in Brabant door pinksterweekend

De Brabantse wegen slibben vrijdagmiddag langzaamaan dicht. Volgens de ANWB is er veel verkeer op de weg vanwege het pinksterweekeinde. Op verschillende plekken in onze provincie staan al lange files. Volgens de ANWB bedraagt de totale filelengte rond halfvijf al meer dan 200 kilometer. Dat aantal kan de komende uren nog verder toenemen.

Op de A2 staat vanuit Eindhoven in de richting van Utrecht in totaal een file van ongeveer 20 kilometer. Het verkeer is daar zo'n halfuur langer onderweg. Vanuit Eindhoven staat in de richting van Maastricht een file van 9 kilometer. Uit de richting van Maastricht staat een file van 21 kilometer.

A27

Ook op de A27 is het aansluiten geblazen. Vanuit Breda in de richting van Hank staat een file van 12 kilometer. Op de rechterrijstrook was een ongeluk gebeurd. De weg is weer vrij. Ook daar hebben weggebruikers meer dan halfuur vertraging. In de andere richting staat tussen Lexmond en Werkendam het verkeer drie kwartier stil voor de Merwedebrug. De filelengte is daar 13 kilometer.

A58

Tussen Tilburg en Eindhoven staat het verkeer op de A58 stil tussen Moergestel en knooppunt Batadorp over een lengte van 12 kilometer. In de andere rijrichting staat een file van 7 kilometer. Tussen Tilburg en Breda staat het verkeer stil over een lengte van 19 kilometer. Het verkeer heeft daar een tijdverlies van bijna een halfuur.

A59

Vanuit Waalwijk staat in de richting van knooppunt Hooipolder bij Raamsdonksveer een file van enkele kilometer. Vertraging is ongeveer twintig minuten.