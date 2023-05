Pinksterweekend zorgde voor lange files, maar Brabant is weer filevrij

Op de Brabantse wegen was het vanmiddag erg druk vanwege het pinksterweekend. Verspreid over de provincie stond het verkeer op verschillende snelwegen vast. Zo was het onder meer erg druk op de A2 rondom Eindhoven en Den Bosch. Ook op de A58 was het op verschillende plekken aanschuiven.

Volgens de ANWB stond er op het hoogtepunt meer dan 200 kilometer file in onze provincie. Rond zeven uur namen de files af en kon het verkeer weer doorrijden.