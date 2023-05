Eindhovense bioscoop stopt met Indiase film na lastigvallen personeel

De Eindhovense bioscoop LAB-1 heeft de kaartverkoop van de Indiase film 'The Kerala Story' stopgezet. Dat gebeurde nadat medewerkers van de bioscoop waren lastiggevallen, onder meer op social media, mail en telefonisch, door onbekenden.

Volgens een woordvoerder van de bioscoop kregen de berichten een 'intimiderend en bedreigend' karakter. Daarop is besloten om de kaartverkoop van de film stop te zetten. De film draaide al twee weken in de bioscoop en zou zondag voor de laatste keer worden vertoond.

De Indiase film The Kerala Story gaar over een groep moslima's uit de Indiase staat Kerala die zich bekeren tot de islam en zich vervolgens aansluiten bij terreurgroep Islamitische Staat.

'Op het randje'

Volgens de woordvoerder van de bioscoop heeft de film al enkele weken zonder problemen gedraaid. "Sinds begin deze week worden wij in toenemende mate benaderd en lastig gevallen vanuit de moslim wereld die kennelijk tegenstander van deze film zijn. De toon van de berichten veranderde en toen ook medewerkers persoonlijk werden benaderd, werd voor ons een grens bereikt. Omdat wij de veiligheid van ons personeel en bezoekers hoog in het vaandel hebben wij de film uit de programmering gehaald."

De toon van de berichten in de appjes, mails en op social media was volgens de woordvoerder 'op het randje', ook werden de bewuste berichten frequenter en intenser. "Ze wisten hoever ze konden gaan", zegt de woordvoerder van de bioscoop.. Zo werd onder meer gezegd: "We zouden toch niet willen dat er gedoe of geweld ontstaat bij jullie voor de deur?"

De bioscoop heeft alle informatie over de film van de website gehaald en melding gemaakt bij de politie. "Er is ook overleg geweest over de film en de bedreigingen met onder meer politie en het openbaar bestuur."

Niet uit het veld slaan

Volgens tegenstanders geeft de film een te simpel en overdreven beeld van hoe de vrouwen in Kerala zich uiteindelijk bij IS hebben aangesloten. Ook wordt gezegd dat de film probeert om hindoes en de moslims in India tegen elkaar op te zetten. Desondanks is de film een grote hit in India en bracht hij tot nu toe bijna 58 miljoen euro op.

LAB-1 vertoont bijna wekelijks Indiase films en wilde de film ondanks alle ophef wel gewoon vertonen. "Dat doen we vanwege het internationale karakter van ons publiek. Wij staan voor een culturele diversiteit waarbij wij ons laten leiden door artistieke en creatieve expressie", stelt de bioscoop in een verklaring. "Kunst en cultuur leveren soms controversiële dilemma's en discussies op. Dat hoort ook bij cultuur en moet reden zijn tot dialoog en discussie. Niet tot bedreiging en intimidatie. We gaan door en laten ons niet uit het veld slaan."