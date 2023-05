'Asieltieners onveilig en verwaarloosd in de noodopvang'

De een denkt aan zelfmoord, maar krijgt geen hulp. Anderen lopen rond met wonden, maar krijgen geen dokter te zien. Zestig gevluchte tieners kwijnen weg in een hotel in Oosterhout, blijkt uit onderzoek van BN DeStem. "Ik heb traumatherapie nodig om te verwerken wat ik daar heb gezien."

Is deze hel de gevaarlijke vlucht naar Nederland waard geweest? Had ik niet beter kunnen sterven onderweg? Deze heftige gedachten waren volgens de krant soms rond in het hoofd van asieljongeren in de noodopvang in het GR8 Hotel in Oosterhout. Het is het trieste resultaat van een onveilige sfeer en verwaarlozing. Diverse klokkenluiders namen hierover contact op met deze krant nadat ze binnen hun eigen organisaties geen gehoor kregen.

Drugsdeals

Een 16-jarige bewoner zou maandenlang met oorontsteking rondlopen. Meermaals kaartte hij dit aan, maar nergens werd hij volgens hem serieus genomen. Het duurde weken voordat een betrokken medewerker ingreep, en de jongen alsnog naar de dokter kon.

Jongeren zouden niet beschermd worden als vage figuren met hen aanpappen op de parkeerplaats bij het hotel, waar vaak drugsdeals plaatsvinden. Er is een jonge asielzoeker die al een maand in het hotel verbleef, zonder dat hij een voogd te zien kreeg. Jongeren zouden dagenlang hun kamer niet uit komen. Gaan opvallend vaak niet naar school, zoals een extern betrokken professional bezorgd constateert.

Het COA laat in de krant weten de verhalen over de in het artikel genoemde gebeurtenissen te kennen en stelde vanwege de ernst van die klachten een intern onderzoek in. Burgemeester Mark Buijs van Oosterhout zegt te schrikken van de signalen over jongeren met wie het niet goed gaat en die zich onveilig voelen. Dit was hem niet bekend. "Als dit waar is, zal ik hierover een stevig gesprek aangaan met het COA."