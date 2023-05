Nathalie heeft een beperking maar kan haar droom najagen

Nathalie droomde jaren van een baan in de horeca, maar dat kon niet. Net als duizenden andere mensen met een beperking past zij niet in het schoolsysteem. Alternatieven om een vak te leren, bestonden niet. Tot nu, want dagbestedingsorganisatie Samen Top in Dongen is een van de eerste plekken waar Nathalie op haar eigen tempo een erkend diploma kan halen.

Nathalie neemt even pauze van haar werk: "Ik vind het leuk dat ik nu een echte opleiding doe", straalt ze. "Dat ik een beperking heb, wil niet zeggen dat ik wil stoppen met leren. Zo kan ik hopelijk vijf dagen per week in de horeca werken. Dat is mijn droom."

"Iedereen heeft recht op persoonlijke ontwikkeling."

Mensen als Nathalie, die een beperking hebben of van het speciaal onderwijs komen, kunnen niet zomaar doorleren voor een vak. Er bestaan namelijk alleen standaard mbo-opleidingen. Maar deze doelgroep past vaak niet binnen zo'n schoolsysteem. Omgaan met volle klassen vinden ze lastig of de leerstof gaat voor hen te snel. Nederlands, Engels en Rekenen kunnen ook te moeilijk zijn. En dus vallen ze buiten de boot. Na de middelbare school komen ze thuis te zitten of bij de dagbesteding. “Maar ook zij hebben recht op persoonlijke ontwikkeling”, vertelt Judit Baijens, directrice van Samen Top. “In de dagbesteding is daar weinig ruimte voor. Het gaat er vooral om dat mensen een fijne dag hebben en nuttig bezig zijn." Dat terwijl zij zeker talenten hebben: "Ze willen en kunnen wel werken”, betoogt Judit, “alleen duurt het langer voor ze het leren.” Dankzij een opleiding op maat kunnen ze van de dagbesteding, waar ze een uitkering krijgen, doorstromen naar een echte baan met salaris.

"We trainen niet alleen de werknemer, maar ook de werkgever."

Nathalie werd verliefd op het vak, omdat ze eerst via dagbesteding klusjes deed in de horeca. Nu krijgt ze thuis online lessen en die past ze toe in de praktijk. "Ik word er heel vrolijk van als ik de lessen in de praktijk herken", zegt ze enthousiast. De simpele klusjes uit de dagbesteding kan ze steeds vaker verruilen voor taken in de bediening. Werkgevers zoals die van Nathalie zijn zorgvuldig door Samen Top geselecteerd. "We trainen niet alleen de werknemer, maar ook de werkgever en we vangen ze op als het toch niet lukt", zegt directrice Judit. Ook spreken ze van te voren af dat de werknemer na de opleiding mag blijven.

"Als ik straks een diploma heb, hoor ik hier pas echt thuis."