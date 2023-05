Plastictaks dilemma voor koffie-ondernemer: ‘Alsof je het in 'n krant giet'

Een beetje meer betalen voor een koffiebeker óf er zelf een meenemen: vanaf 1 juli moeten ondernemers zich houden aan nieuwe regels voor het gebruik van plastic in wegwerpverpakkingen. De plastictaks heeft vooral gevolgen voor wie onderweg wil eten of drinken, bijvoorbeeld een coffee to go of friet in een plastic bakje. Ondernemers worstelen ermee.

De nieuwe regels moeten ervoor zorgen dat het gebruik van de plastic bekers flink wordt teruggedrongen.

"We komen helaas niet onder deze 'plastictaks' uit", vertelt Jan-Willem van der Aa, medeoprichter van Coffeelab. De oorspronkelijk Eindhovense koffieketen gebruikt plastic in zijn bekertjes. "Minimaal, maar onmisbaar. In onze bekertjes zit een plastic seal-laagje waardoor het niet lekt. Als je die weg zou halen zou het zijn alsof je je koffie in een opgerolde krant giet."

Een beker zonder plastic kan dus niet. Daarom wordt het iets meer betalen voor wie koffie haalt. “De overheid adviseert ondernemers zo’n 25 cent extra. Dat gaan we nooit doen”, reageert Van der Aa. "Het wordt waarschijnlijk iets rond de 10 cent."

Korting voor eigen beker

De nieuwe regels moeten ervoor zorgen dat het gebruik van de bekers met plastic flink wordt teruggedrongen. Óf dat mensen een eigen beker meenemen. Daar spelen ze bij Coffeelab al op in. "We bieden al kortingen als mensen hun eigen beker meenemen, die korting hebben we ook onlangs verhoogd. Neem je eigen beker mee en pak die korting in plaats van extra te moeten betalen, is ons advies."

Eigenlijk eerder

Oorspronkelijk zouden de regels al begin van dit jaar ingaan, maar omdat de horecabranche om uitstel vroeg, is de datum opgeschoven naar 1 juli. Zo kregen ondernemers de tijd om naar alternatieven te zoeken. Maar dat is zo makkelijk nog niet, zegt Van der Aa: "We zijn er wel volop mee bezig. We praten met groothandels en leveranciers. Maar een duurzaam alternatief op grote schaal is er nog niet. En als die er straks is, wat gaat de prijs dan worden?"

De regels in het kort

De regels zijn als volgt. Per 1 juli mogen de plastic wegwerpbekers en -bakjes (bijvoorbeeld voor friet) niet meer gratis worden meegegeven. Klanten moeten een toeslag betalen voor deze verpakking die apart terugkomt op de kassabon. De overheid adviseert ondernemers om 25 cent te rekenen voor bekers en 50 cent voor maaltijdverpakkingen. Het is aan de ondernemers om te kiezen of ze die adviesprijs overnemen.