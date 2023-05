Willem II kan Eredivisie vergeten na verloren slijtageslag tegen VVV

Willem II heeft het zaterdagavond niet gered. In eigen huis moesten de Tilburgers tegen VVV-Venlo een 3-2 achterstand wegpoetsen. Het leek er lange tijd op dat, dat ook ging lukken. De volgende stap op weg terug naar de Eredivisie leek dichtbij, maar ver in de tweede helft van de verlenging viel die droom alsnog in duigen. Hierdoor werd het 2-2 en dat was genoeg voor VVV om door te gaan.

Voor de wedstrijd was het erg mistig in Tilburg. Rookpotten legden een deken van donkere mist over het Koning Willem II stadion waardoor de wedstrijd een paar minuten later begon. De Tilburgers legden al snel de druk er flink op. Na zeven minuten opende Elton Kabangu de score voor Willem II. In de 22e minuut werd die voorsprong verdubbeld door een doelpunt van middenvelder Jesse Bosch. Daarmee werd voor rust de achterstand vanuit Venlo weggewerkt.

Toch nog verlengen

Na de pauze deed VVV wat terug door een doelpunt in de 74e minuut van Nick Venema. De aanvaller bracht hiermee de stand in de wedstrijd op 2-1 en de totaalscore op 4-4. Dat bleek het laatste belangrijke moment van de reguliere speeltijd te zijn. In de verlenging waren er amper kansen en werd het meer overleven dan echt voetballen.

Het duel werd steeds meer een uitputtingsslag, het warme weer droeg hieraan bij. Het was niet voor niets dat er in totaal dertien wissels werden toegepast. Willem II wisselde zes keer, VVV-Venlo zevenmaal.

Pas in de 121e minuut, in de extra tijd van de verlenging, viel de beslissing. Özcan Yasar maakte voor de Limburgers de beslissende treffer. Door zijn kopbal viel de droom van Willem II om terug te keren in de Eredivisie in duigen.