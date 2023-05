Auto rijdt huis van Lamar en Yvonne in: "Een dronken idioot"

Een auto reed zaterdagnacht het huis van Lamar Voskuilen en Yvonne de Ridder in Prinsenbeek in. Ze waren gelukkig niet thuis. "Wij zitten vaak in die voorkamer om te borrelen of om een spelletje te doen. Als we thuis waren, hadden we in rondvliegend glas gezeten en waren we gewond geraakt," zo zegt Lamar die met zijn vriendin een lang weekend in het Franse Lille is.

Rond één uur 's nachts kregen ze een telefoontje. "Dat een dronken idioot ons huis was binnengereden. Het gezellige avondje was meteen over. Er was meteen stress, ongeloof en schrik. Als je zoiets hoort wil je meteen naar huis, maar dat kon niet want we hadden alcohol gedronken. Ongelooflijk dat die auto bij ons binnen is gereden. Het is een rechte straat. Alleen net daarvoor, bij de Markt, zit een drempel en hele flauwe bocht. De bestuurder zou ook geen rijbewijs hebben, horen we."

Het stelletje heeft inmiddels besloten hun weekend in Frankrijk af te maken. Ze huren het huis in Prinsenbeek van de broer van Yvonne. "Die hebben we gesproken. Volgens de brandweer is er geen instortingsgevaar en alles is met planken dichtgemaakt. We kunnen in de tussentijd toch niets doen, vanwege de feestdagen. Dinsdag gaat de verzekering kijken hoe de schade gerepareerd kan worden en wie dat gaat betalen. Naar huis gaan heeft nu geen meerwaarde. Al heeft dit wel ons weekend veranderd, we hebben het er steeds over."