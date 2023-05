Paard valt in vijver en wordt gered door de brandweer

De brandweer is zondagmiddag uitgerukt om een paard te redden dat bij een huis aan de Reedijk in Moergestel in het water was gevallen. Het dier kon zelf niet meer overeind komen.

Met stevige brandweerslangen en touwen om het paard heen, lukte het de brandweer om het beest uit de vijver te krijgen. Het paard was niet gewond, maar wel geschrokken. Om hem op te warmen is een deken om hem heen geslagen. Een dierenarts heeft het dier nagekeken.

Foto: SQ Vision/Toby de Kort

