Zwemmer verdronken in voormalige zwemplas in natuurgebied

Een zwemmer is zondagmiddag rond drie uur verdronken in een plas in het natuurgebied Surea in de omgeving van Dorst. De man was gaan zwemmen en is daarbij in nood geraakt. Het slachtoffer is nog gereanimeerd, maar de medische hulp mocht niet meer baten.

Omstanders zagen het gebeuren en schakelden de hulpdiensten in. Het slachtoffer is door duikers van de brandweer uit het water gehaald en gereanimeerd. Gezien de ernst van de situatie werd ook een traumahelikopter opgeroepen. De medische hulp mocht niet meer baten. Wie de zwemmer is, is nog onbekend. Getuigen van het voorval worden opgevangen.

Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision